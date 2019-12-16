https://static.news.ru/photo/d3708b62-1ffe-11ea-bd73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Oesterle/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что правительство страны хочет начать рассмотрение законопроекта о выходе государства из Европейского союза до католического Рождества.

Документ будет внесён на рассмотрение нового состава Палаты общин английского парламента 20 декабря, передаёт Reuters.

Мы планируем начать процесс утверждения билля о выходе из ЕС до Рождества, планируется вынести его на рассмотрение парламента в пятницу (20 декабря. — NEWS.ru), — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, британские консерваторы отметили историческую победу на досрочных парламентских выборах. Хотя опросы отдавали им большинство голосов, никто не мог предсказать, что их преимущество окажется таким огромным: депутаты партии будут иметь большинство в 76 мандатов. Это означает, что главное обещание премьер-министра Бориса Джонсона — осуществить Brexit — вскоре будет воплощено.