Британское посольство уточнило правила въезда в страну

https://static.news.ru/photo/d9e4dd62-5668-11eb-90d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство Великобритании в Москве сообщило о правилах, которые необходимо выполнить для въезда на территорию страны. Требования касаются наличия теста на коронавирус.

С 18 января въезжающие в страну люди должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Сертификат с результатами теста должен быть на английском, французском или испанском языках. Переводы с других языков не принимаются, — отмечается в сообщении.

При пересечении границы нужно предоставить оригинал документа. В нём должны быть указаны имя и дата рождения приезжающего, дата теста, его результат, название медицинской организации, её контактные данные и название устройства, на котором делали анализ. При этом на сайте посольства указаны технические параметры, которым должен соответсвовать тест.

Ранее власти Великобритании объявили о вводе самых жёстких ограничений из-за коронавируса на большую часть территории страны.

Как писал NEWS.ru, медучреждения британской столицы испытывают нехватку мест в реанимационных отделениях в связи с наплывом заражённых коронавирусом. Так, ещё 31 декабря места в отделениях интенсивной терапии закончились сразу в четырёх крупных лондонских больницах.

В Национальной службе здравоохранения заверили, что приём пациентов в столичных клиниках, несмотря на сложную ситуацию, продолжается. Принимают и тех, кому требуется срочная помощь, и по предварительной записи.