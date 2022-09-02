Британским заводам предрекли самую тяжелую зиму за последние 50 лет Bloomberg: британским заводам придется пережить самую тяжелую зиму с 1970-х годов

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Промышленным предприятиям в Великобритании этой зимой придется работать в самых суровых условиях за последние 50 лет, сообщает LIVE 24 со ссылкой на Bloomberg. Как пишет издание, британским заводам придется работать в условиях недостатка и высоких цен на энергию, из-за чего многих ждет банкротство, поскольку уже сейчас промышленность страны находится в упадке.

Британские заводы столкнулись с самой суровой зимой с 1970-х годов. Согласно опросам, промышленность уже находится в упадке, — пишет издание.

Журналисты привели в пример ряд британских производств, которые начали переплачивать за электроэнергию. Так, один из английских производителей велосипедов тратит больше на 333% и был вынужден поднять цены на продукцию, а также начать сильно экономить. Кроме того, проблемы с ценами испытают и домохозяйства, а отдельные компании вполне может ожидать банкротство.

Власти Великобритании прогнозируют перебои с электричеством, для решения этих проблем они планируют запустить угольные электростанции в аварийном режиме.

Член нацсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев ранее рассказал, что цены на газ в Европе стремительно выросли, в результате чего и стоимость электроэнергии оказалась «неадекватно высокой». По его словам, лидеры европейских держав просчитались и в том, что установили ветряки и закрыли атомные станции, из-за чего пострадают многие простые граждане. Эксперт считает, что в первую очередь от высоких цен на электроэнергию пострадают представители среднего класса. Единственный вариант выхода из ситуации — перетерпеть этот болезненный период.