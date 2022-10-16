Британским водителям посоветовали использовать яйца для экономии бензина Daily Express: британским водителям посоветовали использовать яйца для экономии бензина

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Водителям в Британии посоветовали использовать куриные яйца для того, чтобы сэкономить на топливе на фоне растущих цен на горючее, пишет Daily Express. Автор материала пояснил, что данное решение предполагает установку яйца за педалью газа, таким образом, водители будут вынуждены ездить более осторожно и плавно. Это, по мнению журналистов, позволит сократить расход топлива.

Необходимо установить яйцо между полом и педалью, что вынудит водителей ездить более осторожно и плавно, а также позволит сократить расход топлива за счет отсутствия резких разгонов и рывков, — сказано в публикации.

Автомобилистам также порекомендовали убрать весь «лишний хлам» с машины, включая багажники на крыше и стойки для крепления велосипедов. Отмечается, что таким образом можно сократить расход топлива до 25%.

Обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста ранее заявил, что антироссийские санкции будут иметь самоубийственный эффект для Польши. Журналист отметил, что поляки еще не ощутили последствия принятых против России мер из-за теплой осени.

Он напомнил, что, согласно результатам социологического опроса, 60% граждан Польши выступили за сохранение санкций против России. Публицист указал на то, что готовность населения Польши выступить против России на стороне Украины является признаком неадекватного восприятия, а не мужества.