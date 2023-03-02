Британских кошек хотели поголовно казнить в начале пандемии COVID The Guardian: всех домашних кошек Британии предлагали истребить в начале пандемии COVID

Фото: Zheng Huansong/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Великобритании рассматривало вопрос уничтожения всех домашних кошек в первые дни пандемии коронавируса, сообщил бывший министр здравоохранения страны Джеймс Бетелл в эфире телеканала Channel 4. По его словам, в то время было неясно, могут ли домашние кошки передавать коронавирус.

На самом деле в какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придется попросить общественность истребить всех кошек в Британии. Вы можете себе представить, что было бы, если бы мы захотели это сделать? — заявил министр.

Ранее итальянские ветеринары и врачи пришли к выводу, что заражение домашних животных коронавирусом встречается не так уж редко. Они провели исследование биоматериалов 1,5 тысячи собак и кошек, проживающих на севере страны, и обнаружили у 3–4% из них антитела к возбудителю.

Это означает, что животные к тому моменту переболели COVID-19: те из них, которые жили в наиболее сильно пострадавших от эпидемии провинциях, заражались чаще остальных, однако пока нет оснований полагать, что они распространяют вирус. Тем не менее, по словам исследователей, среди домашних животных коронавирус распространяется примерно так же, как и среди их хозяев.