https://static.news.ru/photo/fbad448c-2272-11ea-942f-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал от чиновников перестать употреблять термин Brexit. Соответствующее распоряжение вступит в силу с Нового года.

Об этом изданию HuffPost-UK сообщил близкий к правительству страны источник.

Информатор отметил, что с 1 января 2020 года также прекратит работу министерство по выходу из Европейского союза.

Мы очень благодарны за их работу и поможем всем найти новые должности, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, британские консерваторы отметили историческую победу на досрочных парламентских выборах. Хотя опросы отдавали им большинство голосов, никто не мог предсказать, что их преимущество окажется таким огромным: депутаты партии будут иметь большинство в 76 мандатов. Это означает, что главное обещание премьер-министра Бориса Джонсона — осуществить Brexit — вскоре будет воплощено.