Британский журналист указал на преимущества России в Арктике Daily Mail: Россия одерживает верх в новом международном конфликте в Арктике

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Запад сталкивается с серьезными проблемами во вновь разгорающейся глобальной «войне» в Арктике, при этом Россия уже одерживает верх благодаря своим ледокольным технологиям, написал обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Аверре. В материале отмечается, что Москва обладает самым крупным современным флотом ледоколов в мире, включая атомные.

В то время как Запад сталкивается с многочисленными проблемами в отстаивании своих интересов на Крайнем Севере, Россия стратегически заняла позицию на переднем крае гонки за доминирование в Арктике. Одна из ключевых областей, в которой Россия взяла на себя инициативу, — это ледокольные технологии, — написал Аверре.

В свою очередь эксперт по обороне и европейской безопасности британского аналитического института RAND Europe Николя Жуан указал, что Великобритания и США располагают одним и двумя действующими ледоколами соответственно. По мнению эксперта, «это ключевой разрыв в возможностях НАТО и ее конкурентами на данный момент».

В публикации также утверждается, что РФ в 2014 году вложила «огромные средства» в развитие военной инфраструктуры за Полярным кругом. Аверре приводит слова ветерана британской армии Роба Кларка, который призвал «осознать угрозу, которую представляет российское доминирование в Арктике», в то время как все взгляды прикованы к Украине. По словам военного, РФ испытывает в регионе «ядерные подводные лодки нового поколения и гиперзвуковые ракеты».

Кроме того, Аверре назвал одним из преимуществ России контроль над северными морскими путями. Они, по его словам, могут стать новой магистралью международной торговли.

США в конце декабря объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. К территории государства хотят добавить миллион квадратных километров. Власти заверили, что развитие «затрагивает географию, а не ресурсы». Также в Госдепартаменте отметили, что новые границы «не создают территориальных споров с Россией».

В этой связи вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что мир может не признавать новые границы США на континентальном шельфе. По его словам, претензии Вашингтона на эти территории в Арктике лишены международно-правовой основы. Он добавил, что подобные вопросы должна рассматривать комиссия ООН, но США до сих пор не ратифицировали Конвенцию по морскому праву.