Журналист и преподаватель из Великобритании Марк Блэклок в статье для Global Times объявил о смерти Североатлантического альянса (НАТО) и посвятил ему некролог. Свою статью британец начал с фразы: «Сообщается о смерти 73-летнего мужчины, которая была вызвана продолжительным ухудшением физической формы и усиливающейся немощностью».

Журналист также упомянул «родителей» Альянса: по его мнению, «отец» НАТО американец, «мать» — европейка.

Зачатие произошло в США, но по прошествии десятилетий НАТО в конечном итоге стало частью большой-большой семьи, чьи братья и сёстры расселились по 30 странам, — написал Блэклок.

В своей статье он пишет, что НАТО начало свою жизнь как защитная организация, однако холодная война не стала «горячей», о которой все вокруг говорили. Ввиду отсутствия истинной цели психическое здоровье организации стало страдать от постоянной тревоги и паранойи, а предсказанные катастрофы так и не случились.

Должно быть, это было таким разочарованием для родителей, хотя они продолжали потворствовать фантазиям своего избалованного ребёнка. <...> Превращение НАТО из скромных корней в самопровозглашённую полицию безопасности для 600 миллионов человек повлекло за собой серьёзные личные потери. Вдобавок к паранойе он начал страдать манией величия и развил проблемы с ожирением, раздувшись со всё большим количеством стран, — говорится в статье.

Он подчеркнул, что из-за действий НАТО нынешняя Украина находится в таком состоянии.

Некоторое время НАТО находилось в состоянии отрицания, и, как и многие наркозависимые, Альянс обманывал, чтобы добиться своего, и неоднократно уверял Россию, что не намерен продвигаться на восток «ни на дюйм». Последствия непризнания этой двуличности сегодня видны на Украине, — отмечается в статье.

Автор добавил, что НАТО пока не осознало свою кончину и многие вокруг пока также неспособны увидеть его смерть.

Из-за того, что ему трудно признать истинность ситуации, само НАТО может даже не осознавать, что мертво. Как говорит пословица — «помрёт, да не ляжет», — подытожил он.

Ранее генсекретарь НАТО заявил, что не видит признаков пересмотра Россией планов по Украине. По его словам, в связи с этим НАТО должно усиливать оборону и готовить длительные санкции против России.

Ранее Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, заявил, что НАТО расширит сотрудничество с азиатскими партнёрами. Он подчеркнул, что Блок планирует сделать это из-за отказа Китая осудить спецоперацию РФ на Украине.