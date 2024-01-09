Британский военный оценил удары России по предприятиям украинского ВПК Экс-вице-маршал Белл: ВС РФ уничтожают предприятия ВПК Украины одним ударом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские вооруженные силы одним ударом уничтожают предприятия украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), на создание которых ушло значительное время, написал в статье для Sky News экс-вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл. Он подчеркнул, что без постоянной поддержки Запада Украина «обречена на подавление» со стороны России.

У Украины молодая промышленная база, крайне уязвимая для российских ракетных ударов. Требуются месяцы, чтобы создать производственные мощности, и один российский удар, чтобы уничтожить их, — указал военный.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы страны нанесли удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Военные добавили, что ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 108 районах и 113 артиллерийским подразделениям на огневых позициях. В частности, ВС России поразили место совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявлял, что предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины были повреждены в результате ударов по Киеву 29 декабря и 2 января. Атаке подверглись, в частности, конструкторское бюро «Луч», военные заводы «Артем», «Квазар» и «Маяк», а также ремонтный завод военной техники.

Кроме того, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее написал, что по Киеву было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал». По данным канала, очевидцы заметили в небе девять самолетов МиГ-31.