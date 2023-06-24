Британский военный назвал возможные причины взрыва на затонувшем батискафе Экс-капитан ВМС Британии Рэмси: батискаф «Титан» мог взорваться из-за ошибок в конструкции

Фото: Ocean Gate

Бывший капитан подводной лодки Королевских ВМС Великобритании Райан Рэмси в интервью Sky News назвал причины катастрофы батискафа «Титан», в результате которой погибли пять человек. Он предложил рассмотреть два возможных сценария.

Первый связан с отказом системы герметизации: возможно, люк с болтами, задействованный для обеспечения герметичности, вышел из строя, что спровоцировало разрушение корпуса судна. Второй сценарий предполагает конструкционные недостатки корпуса батискафа, из-за которых он не смог выдержать давление воды.

Рэмси подчеркнул, что недооценка стандартных подходов к конструированию подводных аппаратов, как в случае с «Титаном», несет за собой колоссальные риски, и в этом конкретном случае это привело к трагическим последствиям.

Ранее в компании OceanGate заявили, что пять человек на борту «Титана», обломки которого были обнаружены в Атлантике 22 июня, погибли в рамках экспедиции к «Титанику». Береговая охрана США заявила, что капсула, в которой находились люди, взорвалась, причины пока неизвестны.

Ранее представитель береговой охраны США Джон Могер заявил, что после обнаружения обломков специалисты пришли к выводу, что судно подверглось «катастрофическому взрыву, направленному внутрь». Исследователь Дэвид Мирнс сообщал, что найденные обломки могут являться посадочной рамой и задней крышкой подводного аппарата.