Британский ветеран собрал более $15 млн на борьбу с коронавирусом

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Состояние подавляющего большинства из 668 моряков с французского авианосца «Шарль де Голль», заражённых коронавирусом, не вызывает беспокойства у медиков. В госпитале в Тулоне остаются лишь 20 военнослужащих, один из них находится в реанимации, сообщил официальный представитель Военно-морских сил республики Эрик Лаво.

Ситуация ещё может ухудшиться, так как результаты анализов 30% моряков с авианосца пока не готовы, отмечает BFM TV. Всего тестирование прошли 1767 членов экипажа из более чем двух тысяч человек....