Британский ветеран собрал более $15 млн на борьбу с коронавирусом

Британский ветеран Второй мировой войны Томи Мур опубликовал на персональном сайте обращение о сборе пожертвований для нужд Национальной службы здравоохранения (НСЗ) в борьбе с коронавирусом. Ему удалось собрать более $15 млн.
Когда я начал этот путь в прошлый понедельник, моей целью была одна тысяча фунтов стерлингов для НСЗ, которая вылечила меня от рака и перелома шейки бедра. Огромное спасибо всем, кто откликнулся, — заявил ветеран.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал поступок ветерана «вдохновляющим примером» для всех британцев.
Как ранее писал NEWS.ru, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс приостановил своё участие в президентской гонке США. Вместо этого его команда занялась сборами средств на борьбу с пандемией. Им удалось получить сумму в размере $3,5 млн.
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