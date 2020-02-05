Профессор Имперского колледжа Лондона Робин Шэтток заявил, что команде специалистов под его руководством удалось достичь «существенного прорыва» и сократить требуемое на разработку вакцины от коронавируса время с «двух–трёх лет до 14 дней».
По словам Шэттока, уже на следующей неделе вакцину смогут протестировать на животных. То, как она повлияет на здоровье людей, эксперты смогут изучить летом, сообщил профессор в беседе со SkyNews.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что на создание вакцины от коронавируса уйдёт от 8 до 10 месяцев, писал NEWS.ru.
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