https://static.news.ru/photo/7a3efcec-4815-11ea-b7c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Профессор Имперского колледжа Лондона Робин Шэтток заявил, что команде специалистов под его руководством удалось достичь «существенного прорыва» и сократить требуемое на разработку вакцины от коронавируса время с «двух–трёх лет до 14 дней».

По словам Шэттока, уже на следующей неделе вакцину смогут протестировать на животных. То, как она повлияет на здоровье людей, эксперты смогут изучить летом, сообщил профессор в беседе со SkyNews.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что на создание вакцины от коронавируса уйдёт от 8 до 10 месяцев, писал NEWS.ru.