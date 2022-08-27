Британский священник обвинил украинских беженцев в неблагодарности Священник из Великобритании, приютивший беженцев из Украины, обвинил их в неблагодарности

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Британский архиепископ Джонатан Блейк приютивший семью украинских беженцев в Уэллинге на юго-востоке Лондона, пожаловался, что они были неблагодарными и были скорее экономическими, а не политическими мигрантами, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на слова священника. Беженцам предоставили жилье в рамках государственной программы по приему беженцев с Украины «Homes for Ukraine».

Мы очень удивились, когда в течение первых недель узнали, что они давно намеревались покинуть Украину в поисках лучшей жизни в Европе. <...> Они уже начали готовиться к этому, отдыхая в Испании, изучая язык и выискивая все возможные места. Кажется, что они были скорее экономическими мигрантами, чем подлинными беженцами, — заявил священник.

По словам священника, он потратил около £2,500 для того, чтобы подготовить дом для семьи, состоящей из отца, матери и трёх детей возрастом 5, 11 и 15 лет. Блейк отметил, что в течение первого месяца предоставил семье «открытые банковские счета и мобильные номера Великобритании», а детей «приняли в местные великолепные школы и выдали им форму».

При этом, по словам архиепископа, несмотря на все что, что они делали для семьи, они едва ли «в ответ получали слово „спасибо“».

Мы особо не ожидали благодарности для себя, но скорее ее отсутствие было странным знаком, — подчеркнул Блейк.

Священник отметил, что позднее узнал от детей, что решение покинуть Украину приняли их родители под предлогом «визита бабушек и дедушек», чтобы воспользоваться возможностью переехать в Европу.

Затем, по словам Блейка, в один день семья просто собрала вещи и выехала из дома, не попрощавшись.

Мы были в шоке. Они нам ничего не сказали. Ни «пока», ни «спасибо». А просто взяли и уехали, — заключил Блейк.

Ранее сообщалось, что жительница Британии Клара Магуайр из города Пул заявила, что никогда больше не будет участвовать в государственной программе по приему беженцев. Горьким для нее оказался опыт приема украинских беженцев, который она назвала «катастрофой», сообщает The Daily Mail.