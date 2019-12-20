https://static.news.ru/photo/6d7a1f5e-2331-11ea-91bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Chung/Global Look Press

В Великобритании трибунал признал законным право спецслужб на совершение преступлений, в том числе насильственного характера, в интересах национальной безопасности.

Четыре правозащитные организации ранее заявили, что ведомство контрразведки MI5 разрешает осведомителям в определённых ситуациях совершать преступления, в том числе пытки и убийства, что идёт вразрез с законами Королевства и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Власти в ответ заявили, что спецслужбы не смогут действовать, собирать разведданные и предотвращать террористические акты без использования агентов, которым должно быть позволено участвовать в преступной деятельности, отмечает Reuters. При этом совершение преступления не даёт осведомителям права на неприкосновенность, и их могут судить.

Investigatory Powers Tribunal judgment: Privacy International -v- FCO https://t.co/G60lhaKPgM — Judicial Office (@JudiciaryUK) December 20, 2019

Следственный трибунал рассмотрел доводы сторон и пришёл к выводу, что недавние теракты в Британии, в частности на концерте Арианы Гранде в Манчестере в мае 2017 года и в центре Лондона в июне 2017 года, подчёркивают необходимость проведения таких разведывательных и других мероприятий с целью защиты населения от серьёзных террористических угроз.

В начале декабря контртеррористическая полиция Великобритании открыла населению доступ к онлайн-тренингу по вопросам противодействия терроризму, который ранее был доступен только тем, кто работает в многолюдных местах, таких как торговые и развлекательные центры, писал NEWS.ru.