Британский солдат заявил об издевательствах из-за российского происхождения

https://static.news.ru/photo/4e4c45b0-0217-11eb-ace9-fa163e074e61_660.jpg Фото: army.mod.uk

Солдат российского происхождения подал в суд на Министерство обороны Великобритании, обвинив его в расовой дискриминации.

Одной из причин подачи иска, по словам 33-летнего Глеба Стешова, стал отказ в приёме на службу в разведывательный комплекс. Как считает истец, ему отказали из опасений, что военнослужащий российского происхождения может стать шпионом. Стешов пояснил, что в Разведкорпусе он хотел служить переводчиком с русского языка, пишет DailyMail.

По данным издания, военнослужащему пообещали аналогичную работу в парашютном полку. Но истец заявил, что никогда не выполнял работы переводчика, так как результаты его экзамена по русскому языку были сфальсифицированы.

В своих свидетельских показаниях господин Стешов утверждает, что его попытки присоединиться к Разведывательному корпусу были пресечены, потому что армия думала, что он может стать российским шпионом. Он также сказал, что Минобороны сфальсифицировало результаты языкового экзамена и оставило компрометирующие документы в его записях, чтобы отказать ему <...> Сам Стешов называет свою неудачу в попытках стать переводчиком с русского «абсурдно странной», — говорится в материале.

Кроме того, в своём иске военнослужащий описывает издевательства, которым, как он утверждает, подвергался в армии из-за своего происхождения. В частности, как следует из его заявления, старшие по званию заставляли его маршировать и петь русские песни, что унижало его достоинство, а также постоянно спрашивали его, почему он не пошёл служить в российскую армию.

Стешов требует от Минобороны возмещения потерянного заработка, так как ему пришлось преждевременно уйти из армии из-за расовой дискриминации, также он требует компенсации морального и физического вреда.

Семья военнослужащего переехала в Британию, когда будущему капралу было 13 лет. По его словам, служить в армии он хотел из-за чувства благодарности Соединённому Королевству.

Минобороны отвергает обвинения.

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