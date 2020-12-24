Британский штамм коронавируса обнаружили в Германии

https://static.news.ru/photo/8a4f3d72-4602-11eb-99e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Первый случай заражения новым, британским штаммом коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Германии у женщины, прилетевшей из Соединённого Королевства.

Британскую мутацию коронавируса обнаружили у женщины в Баден-Вюртемберге. Она прилетела из Великобритании через аэропорт Франкфурта-на-Майне 20 декабря. В настоящее время находится на домашней изоляции, — сообщает Bild.

Инфекцию у неё обнаружили ещё в аэропорту, тест на коронавирус, который она повторно сдала на следующий день, подтвердил заболевание. Отмечается, что у неё наблюдаются лёгкие симптомы болезни.

Трое родственников, забиравших женщину из аэропорта на машине, теперь находятся на самоизоляции.

Как писал NEWS.ru, британский штамм коронавируса был обнаружен в Болгарии ещё в апреле. Об этом заявил пульмонолог Александр Симидчиев. Он объяснил, что коронавирусы изменчивы, очень часто изменяется часть их генетической информации. Он также подчеркнул, что эта мутация присутствует и в Южной Африке.

За последние несколько дней несколько десятков стран, включая Россию, ограничили авиасообщение с Великобританией. Большинство из них приостановили и приём рейсов. Указанные меры связаны с тем, что британские учёные обнаружили в стране новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас он доминирует в британской столице.