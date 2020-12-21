«Британский» штамм коронавируса нашли в Италии

https://static.news.ru/photo/ef861c58-42fe-11eb-90e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итальянские врачи обнаружили в стране случай заболевания новой мутацией коронавируса, найденной в Великобритании, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Пациент, у которого нашли заболевание, приехал из Великобритании. Он прилетел в Италию вместе с партнёром, передаёт РИА Новости.

Пациент и его партнёр, которые вернулись из Великобритании несколько дней назад рейсом, приземлившимся в римском аэропорту Фьюмичино, находятся в изоляции, — сообщили в Минздраве.

Они, а также члены их семей и близкие контакты соблюдают все установленные ведомством процедуры в связи с заражением.

Ранее власти Италии, Болгарии и Ирландии приняли решение о закрытии авиационного сообщения с Великобританией в связи с распространением новой мутации коронавируса. Франция закрыла движение любого транспорта из Соединённого Королевства и в него. Также границу с Великобританией из-за нового штамма COVID-19 планируют закрыть Германия, Нидерланды, Латвия и Бельгия. Аналогичные меры рассматривают в Израиле.

Накануне британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой, писал NEWS.ru.