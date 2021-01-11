Британский штамм COVID-19 выявили у 50% заражённых ирландцев

https://static.news.ru/photo/2e6cdf62-5423-11eb-a418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Британский штамм COVID-19 был обнаружен почти у каждого второго заражённого в Ирландии, заявил премьер-министр страны Михол Мартин.

Так, на новую мутацию приходится 45% заражений среди тех, кто прошёл дополнительное тестирование. По словам Мартина, в течение последних 14 дней число заболевших COVID-19 выросло в 10 раз из-за распространения британского штамма. Второй причиной увеличения количества заболевших могло стать открытие магазинов и заведений общественного питания перед Рождеством, пишет Reuters.

9 января число умерших от COVID-19 в Великобритании с начала пандемии превысило 80 тысяч. Всего коронавирус был выявлен у 3 072 349 человек, от заболевания скончался 81 431 пациент. В стране введён национальный локдаун.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением. Новый штамм может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал, что все прибывающие в Великобританию должны предоставить отрицательный тест на COVID-19, следует из сообщения посольства страны в Москве.

Соответствующее решение принято в связи с распространением новых штаммов коронавируса. Уточняется, что тест должен быть проведён не позднее чем за 72 часа до отправления в страну.