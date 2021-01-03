Британский штамм COVID-19 начал распространяться в Швейцарии

https://static.news.ru/photo/150a28dc-4dec-11eb-98e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Schäfer/dpa/Global Look Press

Власти Швейцарии сообщили о распространении в стране британского штамма коронавируса, который отличается высокой заразностью.

На территории кантона Женева на текущей неделе (28 декабря 2020 года — 3 января 2021 года) выявили пять случаев заражения новой мутацией COVID-19. Таким образом, общее число заражений новым видом вируса в стране выросло до 10, передаёт ТАСС.

Весьма вероятно, что существует циркуляция этого штамма среди населения кантона. Это означает, что передача штамма имеет место в Женеве, что речь не идёт только о завезённых случаях, — сообщили в местном департамента по вопросам безопасности, занятости и здравоохранения.

Глава ведомства Лоран Паольелло отметил, что считает новый штамм завезённым, но преобразовавшимся уже в стране.

Задача сейчас состоит в том, чтобы сдержать передачу этого штамма. Однако было бы иллюзорным надеяться его искоренить. Мы стремимся замедлить его распространение, — добавили в департаменте.

Ранее стало известно, что новый штамм COVID-19 добрался до Таиланда. Завезла его в страну британская семья из четырёх человек. Все они помещены на карантин в частную клинику. Местные специалисты утверждают, что приняли особые меры предосторожности, чтобы не допустить распространения новой мутации коронавируса.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с Соединённым Королевством, писал NEWS.ru.