Британский SAS всплыл в деле о покушении на экс-сотрудника СБУ в Москве РИА Новости: агент СБУ Хрестина до подрыва Прозорова была в городе с базой SAS

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Василий Прозоров

Подозреваемая в подготовке покушения на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова украинка Ярослава Хрестина в сентябре 2023 года посетила британский город Херефорд, сообщило РИА Новости. Там находится база британского спецназа — Особой воздушной службы (SAS).

Агентство нашло в соцсетях Хрестиной фотографию с геолокацией в Херефорде. По данным издания, из этого города регулярно отправляют во Львовскую область Украины специалистов по диверсиям и партизанской войне. РИА Новости по данным из соцсетей украинки установило, что она не первый год живет в Херефорде и состоит в отношениях с имеющим польское гражданство Арикадиушем Плихтой. В Херефорде также живут сестра и брат Хрестиной.

Василий Прозоров работал в СБУ с 1999 по 2018 год и занимал должность старшего консультанта-эксперта. Несколько лет назад он переехал в Россию и в 2019 году дал пресс-конференцию, где признался, что с 2014 года начал передавать секретные данные российским спецслужбам.

Его автомобиль Toyota Land Cruiser Prado подорвали в Москве 12 апреля. Взрыв произошел, после того как владелец автомобиля повернул ключ в замке зажигания. Пострадавшего водителя доставили в больницу. Прозоров получил травму ноги.