Британские власти разрешили применять вакцину от AstraZeneca

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Правительство Великобритании 30 декабря приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) и разрешило использование на территории страны вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Британский Минздрав сообщил об этом на официальном сайте. Министерство подчёркивает, что уже имеет чёткий план по распространению вакцины, и напоминает о накопленном опыте в проведении масштабных программ вакцинации.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что препарат от Оксфордского университета и AstraZeneca начнут применять с 4 января.

Такой момент надежды — прекрасное завершение 2020 года, — написал глава Минздрава в Twitter.

Brilliant to end 2020 with such a moment of hope: the @UniofOxford / @AstraZeneca #coronavirus vaccine has today been authorised for use by @mhragovuk



The #coronavirus vaccine is our way out of the pandemic - now we need to hold our nerve while we get through this together. — Matt Hancock (@MattHancock) December 30, 2020

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон назвал одобрение вакцины от AstraZeneca и Оксфордского университета торжеством британской науки.

8 декабря в Великобритании стартовала национальная программа вакцинации. Более 600 тысяч человек получили прививку, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинируют граждан из групп риска: медицинских и социальных работников, людей старше 80 лет и обитателей домов престарелых.

Как писал NEWS.ru, в AstraZeneca заявляют, что разработанная компанией вакцина имеет эффективность в 90% при определённом методе дозирования — когда первая прививка вводится в два раза меньшей дозировке, чем вторая. При введении двух одинаковых доз эффективность была на уровне 62%. Учёные считают, что первая уменьшенная доза настраивает организм на более выраженную иммунную реакцию.