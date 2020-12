Британские власти разрешили применять вакцину от AstraZeneca

Британский Минздрав сообщил об этом на официальном сайте. Министерство подчёркивает, что уже имеет чёткий план по распространению вакцины, и напоминает о накопленном опыте в проведении масштабных программ вакцинации.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что препарат от Оксфордского университета и AstraZeneca начнут применять с 4 января.