Британский профессор предсказал Украине экономический бум Daily Express: Украину ожидает экономический бум на деньги США и Евросоюза

Фото: Yevhen Liubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Британский профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и экономической географии в Бирмингемской школе бизнеса Джон Брайсон предсказал Украине экономический бум. По его мнению, такое развитие событий возможно, если после разрешения украинского конфликта страны Запада одобрят программу, схожую с планом Маршалла, сообщает газета Daily Express.

Брайсон подчеркнул, что в этом случае киевский режим может расцвести. Поможет в этом деньгами Еврокомиссия, а также, в зависимости от результатов президентских выборов, США, считает профессор.

У Украины есть потенциал для того, чтобы сделать то, что сделала Германия после Второй мировой войны, — массовое восстановление, массовый экономический подъем, потому что большая часть ее инфраструктуры будет обновлена в соответствии с современными стандартами, отвечающими требованиям эффективности изменения климата и экологичности, — отметил Брайсон.

В другом своем прогнозе он допустил вступление Украины в НАТО после окончания конфликта.

Ранее сообщалось, что Украина намерена погасить часть своего государственного долга за счет арестованных российских активов, а также того, что власти сумеют «отобрать» у России. Такие планы озвучил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.