Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его партнёрша Кэрри Симондс взяли щенка джек-рассел-терьера из приюта для собак в Уэльсе.
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Представители благотворительной организации The Friends of Animals Wales заявили, что «безмерно счастливы» тому, что щенок из приюта нашёл таких владельцев.
Борис Джонсон стал премьер-министром в июле 2019 года, с большим отрывом опередив на выборах Джереми Ханта. До этого Джонсон был мэром Лондона (с 2008 по 2016 год) и министром иностранных дел (2016-2018).
Ранее News.ru сообщил о конфликте Джонсона и министра финансов Великобритании Саджида Джавида. Поводом стало внезапное увольнение ближайшего советника Джавида Сони Хан.