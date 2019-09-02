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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его партнёрша Кэрри Симондс взяли щенка джек-рассел-терьера из приюта для собак в Уэльсе.

Как передаёт Associated Press , собака теперь будет жить в премьерской резиденции на Дауннинг-стрит, 10. Псу придётся делить особняк с котом Ларри, который проживает на Даунинг-стрит с 2011 года. В отличие от собаки, кот находится в резиденции «по службе» — Ларри официально отвечает за уничтожение мышей и крыс.

Представители благотворительной организации The Friends of Animals Wales заявили, что «безмерно счастливы» тому, что щенок из приюта нашёл таких владельцев.

Борис Джонсон стал премьер-министром в июле 2019 года, с большим отрывом опередив на выборах Джереми Ханта. До этого Джонсон был мэром Лондона (с 2008 по 2016 год) и министром иностранных дел (2016-2018).

Ранее News.ru сообщил о конфликте Джонсона и министра финансов Великобритании Саджида Джавида. Поводом стало внезапное увольнение ближайшего советника Джавида Сони Хан.