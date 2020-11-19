Британский премьер сообщил о большой опасности ситуации в мире

https://static.news.ru/photo/8aa5872c-2a73-11eb-afe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yulii Zozulia/Global Look Press

Ситуация в мире в настоящий момент самая напряжённая с момента окончания холодной войны 30 лет назад, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Сегодня завершается эпоха сокращения расходов на оборону. Наша национальная безопасность в ближайшие 20 лет будет зависеть от тех решений, которые мы принимаем сегодня. Ситуация в мире сейчас является более опасной и конкурентной, чем когда бы то ни было со времён холодной войны, — сказал он.

Политик уверен, что Британия должна оставаться верна своей истории и вместе с союзниками решать самые трудные мировые проблемы. Для этого необходимо увеличить возможности страны «по всем направлениям», передаёт ТАСС.

Политик отметил, что страна может надеяться на лучшее и игнорировать угрозу, исходящую от террористов. Однако надёжнее будет заранее защитить инфраструктуру и узлы связи.

Правительство страны намерено создать крупнейший в Европе надводный флот. Всего кабмин направит на оборону дополнительные 16,5 млрд фунтов, что станет самым большим вложением в эту сферу за последние 30 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Джонсон объявил в парламенте о создании новых спецслужб. Новыми структурами станут национальные силы кибербезопасности, агентство по искусственному интеллекту и «космическое командование».