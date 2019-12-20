https://static.news.ru/photo/33fca01c-2309-11ea-9bda-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава британского кабмина Борис Джонсон встретится с эстонским коллегой, а также посетит в республике военные базы НАТО. Визит запланирован на 21 декабря текущего года. Политик прибудет по приглашению Таллина.

Я уже направил предварительное приглашение Борису Джонсону посетить Эстонию. <...> Обменялся с ним СМС, и мы всегда его ждём для посещения своих солдат, — рассказал премьер Эстонии Юри Ратас.

Джонсон проинспектирует объект Альянса в Эмари, где служат британские лётчики. Их обязанность — охранять воздушное пространство государств Балтии. Лондон возглавляет боевую группу НАТО в Эстонии. Контингент состоит примерно из одной тысячи человек, передаёт портал «Дельфи».

Раньше NEWS.ru сообщал, что Джонсон потребовал от чиновников перестать употреблять термин Brexit. Соответствующее распоряжение вступит в силу с нового года. Информатор отметил, что с 1 января 2020 года также прекратит работу Министерство по выходу из Европейского союза.