Британский премьер подписал торговую сделку с ЕС по Brexit

https://static.news.ru/photo/9254207a-4ac4-11eb-adb0-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал с Европейским союзом соглашение о торговле с объединением после выхода Соединённого Королевства из состава ЕС.

Brexit не конец, а начало чего-то нового. Теперь на нас лежит ответственность: воспользоваться как можно лучше той властью и теми инструментами, которые мы вновь получили в свои руки, — заявил глава британского кабмина.

Он уверен, что Великобритания и Европейский союз будут сотрудничать в общих интересах, передаёт Reuters.

Переговоры, которые привели к соглашению, длились больше четырёх лет. Сделка затрагивает торговый оборот более чем в $1 трлн.

Накануне Еврокомиссия опубликовала полный текст соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией после завершения процесса выхода королевства из состава Евросоюза. Объём документа составил 1246 страниц, его текст опубликован на официальном портале ЕК.

В 2019 году товарооборот между ЕС и королевством составил примерно $900 млрд. Если бы стороны не смогли заключить договор, то с 2021 года были бы вынуждены вести дела по правилам ВТО. Для этого нужно было бы задействовать применение пошлин и квот, из-за чего Лондон ждало бы снижение ВВП на 2% в стране, а также увеличение безработицы до 8%, писал NEWS.ru.

Великобритания официально вышла из Европейского союза 1 февраля 2020 года. Cтарый формат экономических отношений сохранялся на время действия переходного периода — до конца 2020-го.