Британский премьер перестал появляться на публике

https://static.news.ru/photo/da2b356a-9476-11e9-b076-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон долгое время не появляется на публике. В последний раз политика видели шесть дней назад.

С 12 мая он не проводит пресс-конференции. Однако жители страны начали шутить над этим фактом, передаёт Life.

Люди публикуют в социальных сетях юмористические объявления о пропаже, напоминающие полицейские сводки. Кроме того, в Twitter появился хештег #WhereisBoris (#гдеБорис), под которым публикуются картинки с толпами людей. Авторы просят отыскать главу правительства среди них.

Ранее NEWS.ru писал, что невеста Бориса Джонсона Кэрри Саймондс появилась на публике впервые после родов, которые прошли 29 апреля.

Политик и его 32-летняя избранница вечером 14 мая вместе вышли из резиденции на Даунинг-стрит, чтобы аплодисментами поблагодарить работников сферы здравоохранения, спасающих жизни пациентам с коронавирусом. Это был последний раз, когда Джонсон появлялся на публике.