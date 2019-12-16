https://static.news.ru/photo/f3488798-201f-11ea-9d42-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил для публикации доклад о якобы имевшем место вмешательстве России в демократические процессы в Соединённом Королевстве.

Официальный представитель британского правительства сообщил об этом Press Association, не уточнив при этом точных сроков обнародования документа. Определить дату публикации должен межпартийный комитет по деятельности служб разведки и безопасности. В составе комитета произошли изменения после состоявшихся 12 декабря парламентских выборов, поэтому о сроках обнародования пока трудно судить с определённостью, отмечает официальное лицо.

По словам представителя премьера, Джонсон тщательно изучил подготовленный прежним составом комитета доклад. Глава правительства посчитал, что публикация документа не поставит под угрозу работу органов, обеспечивающих безопасность Великобритании. Джонсон ранее заявлял, что считает ситуацию с докладом «чрезмерно раздутой» и подчёркивал, что документ не содержит никаких свидетельств того, что Москва вмешивалась в какие-либо выборы в Великобритании, включая референдум о выходе из состава Евросоюза.

Россия последовательно отрицает любые обвинения во вмешательстве в демократические процессы в других странах.

Как ранее передавал NEWS.ru, Борис Джонсон после победы его партии на парламентских выборах заявил о намерении создать министерство, которое будет отвечать за вопросы иммиграции и охраны границ страны.