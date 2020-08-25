Британский премьер может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти со своего поста из-за проблем со здоровьем. Причиной стал перенесённый политиком коронавирус.
Читательница The Times
Если вы вернёте к работе лошадь, когда она травмирована, она никогда не выздоровеет, — сказал он.
Источник Business Insider на Даунинг-стрит
В апреле Джонсон переболел коронавирусом. Следующие выборы премьера в стране назначены на 2024 год.
Ранее, как писал NEWS.ru, Джонсон рассказал об ухудшении зрения. Это произошло с ним после того, как он переболел коронавирусом.
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