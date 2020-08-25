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Европа

Британский премьер может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем

19:07, 25 августа 2020 20
Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти со своего поста из-за проблем со здоровьем. Причиной стал перенесённый политиком коронавирус.

Читательница The Times сообщила, что говорила об этом с тестем советника Джонсона Доминика Каммингса. Он рассказал ей, что премьер всё ещё страдает от последствий COVID-19, что он никогда не выздоровеет и планирует в начале 2021 года уйти в отставку. Он сравнил политика с травмированной лошадью, у которой хронические проблемы.

Если вы вернёте к работе лошадь, когда она травмирована, она никогда не выздоровеет, — сказал он.

Источник Business Insider на Даунинг-стрит назвал такие утверждения «полной чушью», а информаторы Bloomberg из числа официальных лиц говорили о бессмысленности подобных заявлений. При этом пресс-служба Джонсона не ответила на запрос агентства о комментарии.

В апреле Джонсон переболел коронавирусом. Следующие выборы премьера в стране назначены на 2024 год.

Ранее, как писал NEWS.ru, Джонсон рассказал об ухудшении зрения. Это произошло с ним после того, как он переболел коронавирусом.

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