Европа

Британский премьер Борис Джонсон остаётся в отделении интенсивной терапии

22:00, 07 апреля 2020 224
Фото: Xinhua/Global Look Press

Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона распространила заявление о его состоянии. Глава кабмина остаётся в отделении интенсивной терапии из-за коронавируса.

Врачи оценивают его состояние как стабильное, говорится на сайте политика. Руководитель правительства находится в хорошем настроении.

Премьер Британии Борис Джонсон попал в больницу после того, как у него не проходили симптомы коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru. Как чувствует себя заражённая COVID-19 подруга Джонсона, которая ждёт ребёнка, не уточняется.

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