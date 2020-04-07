Британский премьер Борис Джонсон остаётся в отделении интенсивной терапии

Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона распространила заявление о его состоянии. Глава кабмина остаётся в отделении интенсивной терапии из-за коронавируса.
Врачи оценивают его состояние как стабильное, говорится на сайте политика. Руководитель правительства находится в хорошем настроении.
Премьер Британии Борис Джонсон попал в больницу после того, как у него не проходили симптомы коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru. Как чувствует себя заражённая COVID-19 подруга Джонсона, которая ждёт ребёнка, не уточняется.