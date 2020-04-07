Британский премьер Борис Джонсон остаётся в отделении интенсивной терапии

https://static.news.ru/photo/78e5f22a-7906-11ea-8533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона распространила заявление о его состоянии. Глава кабмина остаётся в отделении интенсивной терапии из-за коронавируса.

Врачи оценивают его состояние как стабильное, говорится на сайте политика. Руководитель правительства находится в хорошем настроении.