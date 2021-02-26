Британский политик вышел из AI после решения по Навальному

https://static.news.ru/photo/e170dc6a-7851-11eb-8a83-96000091f725_660.jpg Крис Брайант Фото: Joel Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член британского парламента Крис Брайант заявил, что выходит из международной правозащитной организации Amnesty International после её решения о лишении российского оппозиционера Алексея Навального статуса узника совести.

Он опубликовал колонку в The Telegraph, где объяснил своё решение. Он отметил, что злится на решение организации, так как каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство и никто не должен подвергаться пыткам, никого нельзя сажать за политические взгляды.

В российских судах нет правосудия. Российские судьи — марионетки Путина, — подчеркнул он.

Он уверен, что Amnesty International помогла российскому президенту Владимиру Путину с пиар-ходом, при этом Россия не претендует на соблюдение общепринятых норм правосудия.

Брайант рассказал, что был членом организации 35 лет. Он вступил в неё после возвращения из Латинской Америки, где военные правительства пытали людей.

Ранее многие соратники Навального отказались от статуса узника совести. Среди них глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков, руководитель проекта Навального «РосПил» Александр Головач и менеджер Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями «иностранным агентом») Руслан Шаведдинов.

Накануне организация Amnesty International сообщила, что больше не может считать политика Алексея Навального узником совести из-за его высказываний середины 2000-х годов. При этом правозащитники сообщили, что запросы в организацию о проверке слов оппозиционера могли быть частью скоординированной кампании по дискредитации политика в других странах. По данным СМИ, к этой атаке может быть причастна сеть сотрудников RT.

Amnesty International признала Навального узником совести 17 января. Причиной стал его арест на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Германии, где лечился после отравления боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».

Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания политика в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.