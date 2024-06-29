Британский подросток заявил о двух гендерах и попал под проверку МВД Daily Mail: подростка проверили на терроризм после слов о двух гендерах

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В Великобритании сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом проверили проверку в отношении 12-летнего подростка, который опубликовал в Сети видео со словами о том, что в мире существует только два пола, пишет The Daily Mail. В администрации школы и правоохранительных органах заявили матери ребенка об опасениях, что ребенок может стать сторонником радикальных взглядов.

Они сказали, что он подвергается риску радикализации. Был риск, что он примкнет к крайне правым группам, — призналась женщина.

После этого мальчика направили на прохождение программы МВД Prevent, направленной на недопущение распространения идей террористов на ранних этапах. Кроме того, его обвинили в чрезмерном интересе к оружию из-за видео с игрушечным арбалетом.

Допросили и мать школьника — в разговоре с полицейскими она отметила, что ребенок подвергается травле в школе по национальному признаку, поскольку он еврей. По ее словам, к этим заявлениям правоохранители отнеслись без особо интереса, хотя она заявила как об оскорблениях в адрес сына, так и о нацистских приветствиях рядом с ним.

Ранее Минздрав США настоял на снятии возрастных ограничений для операций в подростковом возрасте по смене пола. Как пишет New York Times, изначально в документе значился возраст 14 и 15 лет, однако в финальном варианте документа они не упоминаются вовсе.