https://static.news.ru/photo/35de99c2-3d4d-11ea-9229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Законопроект о Brexit получил одобрение обеих палат британского парламента. Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 января.

По информации телеканала Sky News, после того как Палата общин отвергла все предложенные пэрами поправки, Палата лордов была вынуждена утвердить документ. Чтобы закон вступил в силу, он должен получить формальное одобрение королевы Елизаветы II.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях выхода Великобритании из состава ЕС в конце января 2020 года.