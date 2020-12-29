Британский парламент и Елизавета II одобрили торговую сделку с Евросоюзом

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Палата общин парламента Великобритании утвердила во втором чтении законопроект о торговом соглашении с Европейским союзом по Brexit.

Согласно результатам голосования, законопроект поддержал 521 депутат, против проголосовали 73.

В свою очередь спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл сообщил, что британская королева Елизавета II выдала документу так называемую королевскую санкцию, после чего билль вступил в силу.

Как писал NEWS.ru, 24 декабря британский премьер Борис Джонсон заявил, что власти Великобритании и Евросоюза согласовали все условия сделки о формате будущих отношений и свободой торговли после Brexit. 30 декабря он подписал с ЕС соглашение о торговле с объединением после выхода Соединённого Королевства из состава ЕС.

Также Еврокомиссия опубликовала полный текст соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией после завершения процесса выхода королевства из состава Евросоюза. Объём документа составил 1246 страниц, его текст опубликован на официальном портале ЕК.

В 2019 году товарооборот между ЕС и Британией составил примерно $900 млрд. Если бы стороны не смогли заключить соглашение, то с 2021 года были бы вынуждены вести дела по правилам ВТО. Для этого нужно было бы задействовать применение пошлин и квот, из-за чего Великобританию ждало бы снижение ВВП на 2%, а также увеличение безработицы до 8%.