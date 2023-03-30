Британский офицер рассказал, что ждет ВСУ в случае атаки на Крым Британский разведчик Ингрэм: высадка десанта в Крыму поставит ВСУ в затруднительное положение

Фото: Министерства обороны Украины

Масштабная попытка высадить украинский десант для взятия Крыма может поставить ВСУ в затруднительное положение, написал полковник британской разведки в отставке Филипп Ингрэм в статье для Daily Mail. По его словам, в случае если Генштаб Украины отдаст приказ о нападении, то украинским военнослужащим придется буквально «биться за каждую милю» на полуострове, население которого лояльно относится к России. Он указал, что в случае масштабного наступления ВСУ на полуостров, никаких гарантий победы для Украины нет.

Это потребует массированной десантной операции. <...> Победа ВСУ не будет гарантирована, даже если эта гигантская кампания когда-либо состоится, — считает Ингрэм.

Ранее командующий Черноморским флотом ВМФ России в 1998–2002 годах адмирал Владимир Комоедов заявил, что при атаках на Крым, в частности Севастополь, ВСУ будут применять подводные дроны, которые очень сложно обнаружить. По его словам, России нужна техника для выявления малозаметных целей, представляющих главную опасность.

Газета The Times ранее сообщила со ссылкой на украинские источники о готовности ВСУ использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что вопрос поставок Киеву ракет большой дальности обсуждался на встрече, которую он провел 8 февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским.