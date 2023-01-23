Работа артиллерии ВС РФ на Украине привела британского наемника в восторг Британский наемник Перриман назвал работу российской артиллерии на Украине невероятно хорошей

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Действующий на стороне Украины 38-летний британский наемник Кристофер Перриман рассказал изданию Express о невероятно хорошей работе российской артиллерии в Херсонской области. По словам снайпера с 16-летним опытом службы в Королевских войсках, украинские войска испытывают трудности с боеприпасами и экипировкой, и им необходимо больше систем противовоздушной обороны и более качественное стрелковое оружие.

Танки и бронетехника — это здорово, но стрелкам на земле нужно работающее оружие и больше боеприпасов. Атаки усиливаются на севере, но на юго-востоке чаще используют артиллерию, которая, если честно, работает невероятно хорошо, — заявил снайпер.

Он добавил, что обстановка в зоне СВО меняется ежедневно. ВСУ не могут продвинуться вперед из-за работы российской артиллерии и трудностей с пополнением запасов. Сам он испытывает проблемы с боеприпасами для своего оружия, которые получает благодаря пожертвованиям или покупает за свой счет в оружейных магазинах.

В военном конфликте с Россией на стороне Украины действуют более миллиона солдат, заявил ранее командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. По его словам, большинство из тех, кто принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ, являются насильно мобилизованными гражданами Украины. Он уточнил, что подавляющее большинство солдат являются гражданами Украины, однако в последнее время к боевым действиям все чаще стали привлекать иностранных добровольцев и наемников.

До этого газета Washington Post подсчитала, что в рядах ВСУ находятся от одной до трех тысяч иностранных бойцов. По данным издания, прошлой весной сообщалось о 20 тысячах солдат из 50 стран. Впоследствии большинство из них покинули Украину. Не все наемники оказались готовы к реальным боевым действиям, отмечала газета.