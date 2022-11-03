Британский наемник расхотел воевать за Украину после обстрела ВС России

Фото: Соцсети

Шариф Амин

Британский наемник Шариф Амин по прозвищу Рэмбо, получивший ранение в результате артобстрела российских войск, решил больше не воевать на стороне ВСУ. После выписки из госпиталя он намерен вернуться домрой, сообщает Exxpress.

В публикации отмечается, что Амин был тяжело ранен и врачи сомневались, что он выживет. По его собственным словам, он «сыт по горло» участием в боевых действиях на Украине, как и многие другие иностранные бойцы.

Внезапно произошел удар, все, что я мог видеть, было красным, умирающего товарища бросило на меня, как куклу, я больше не мог двигаться. Я подумал: теперь я умру, — рассказал Амин.

Теперь он хочет уехать в Великобританию со своей украинской девушкой.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что за последние две недели было уничтожено 190 иностранных бойцов, воевавших на стороне Киева. По данным МИД РФ, за восемь месяцев к ВСУ примкнули свыше восьми тысяч военных из более чем 60 государств. Наиболее многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании.