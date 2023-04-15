Британский наемник дал оценку российским артиллеристам Наемник Перриман: российские артиллеристы чертовски хороши

Британский наемник Кристофер Перриман, воюющий на Украине на стороне ВСУ, в интервью The Spectator оценил профессионализм российских артиллеристов, отметив, что они «чертовски хороши». Он также отметил, что участие в боевых действиях на Украине стало самой тяжелой службой, которую ему пришлось проходить.

Их артиллеристы чертовски хороши, — заявил наемник.

Он рассказал, что украинские подразделения в районе Днепра подвергаются непрерывным обстрелам российской артиллерии. По его словам, единственные места, где солдаты ВСУ могут укрываться — это дома. Если они будут разрушены в ходе обстрелов, то украинским военным некуда будет деваться, и российские артиллеристы это понимают.

Перриман также сравнил свой опыт участия в боевых действиях в Ираке со службой на Украине. По его словам, бои в ближневосточной стране не идут ни в какое сравнение со сражениями на Украине, так как последние гораздо более напряженные.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года на Украину прибыли 187 наемников из Франции. Из них погибли 75, хотя Париж официально подтвердил смерть только восьмерых. Еще 63 наемника через полгода сбежали домой, не выдержав интенсивность боев