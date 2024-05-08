Британский музей «опустошен» после кражи гривны бронзового века В Британии из музея похитили древнюю золотую гривну за $275 тысяч

В музее Эли в британском графстве Кембриджшир неизвестные похитили золотые украшения бронзового века: браслет и торк (кельтская разновидность гривны), сообщила пресс-служба учреждения в Twitter (X). Отмечается, что гривна была приобретена в 2017 году на гранты и пожертвования общественности и оценивается в $275 тысяч.

Мы опустошены потерей, нанесенной музею и местному наследию региона. Это огромный удар после невероятной поддержки со стороны сообщества в приобретении гривны в 2017 году. Нашим приоритетом сейчас является работа с полицией по поиску украденных гривен, — сказано в сообщении.

Местная полиция расследует кражу древних украшений. Правоохранители подозревают в похищении артефактов двух неизвестных на электроскутерах. Отмечается, что они взломали музей.

Ранее в музее современного искусства «Гараж» рассказали, что обыск в Москве был связан с уголовным делом в отношении бывшего издателя «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и экс-участника групп «Война» и Pussy Riot Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о фейках о российской армии. Там отметили, что музей после следственных мероприятий продолжает работу в обычном режиме.