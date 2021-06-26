Глава Минздрава Британии объявил об отставке после скандала с любовницей

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил в социальной сети, что подаёт в отставку на фоне громкого скандала.

В видеообращении, размещённом на странице чиновника в Twitter, Хэнкок извинился за то, что нарушил правила социального дистанцирования, встречаясь с любовницей.

Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы подать прошение об отставке с поста министра здравоохранения и социальных дел. Понимаю, что всем жителям страны пришлось принести огромные жертвы в ходе борьбы с пандемией коронавируса и карантина. Те из нас, кто устанавливает эти правила, должны им следовать. Поэтому я обязан покинуть должность, — сказал он.

Ранее член Совета Федерации и бывший губернатор Липецкой области Олег Королёв, ставший участником ДТП в мае, решил сложить с себя полномочия. По его словам, сенатор написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий по состоянию здоровья.

В середине мая в соцсетях появилось видео, на котором по улицам Липецка ехал автомобиль Lexus со спущенными колёсами. При этом машина виляла из стороны в сторону, сбивала дорожные знаки и едва не стала причиной аварий.