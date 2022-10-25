Британский министр подал в отставку после назначения Сунака премьером Глава Минэнерго Британии Рис-Могг подал в отставку на фоне вступления Сунака в должность премьера

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джейкоб Рис-Могг

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джейкоб Рис-Могг подал в отставку на фоне вступления Риши Сунака в должность премьер-министра страны, сообщает Sky News со ссылкой на источники. Ранее Рис-Могг выступил за назначение экс-премьера Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии и премьера Соединенного Королевства после отставки Лиз Трасс.

Джейкоб Рис-Могг ушел в отставку до того, как Сунак представит новый список кабмина, — сказано в сообщении.

По данным телеканала, поста также лишится министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Ранил Джаявардена, а также парламентский партийный организатор в палате общин Венди Мортон.

В ходе обращения к гражданам Великобритании перед резиденцией на Даунинг-стрит Сунак заявил, что страна переживает глубокий экономический кризис. Он добавил, что Трасс совершила множество ошибок во время своего премьерства.

По его словам, кризис на Украине дестабилизировал энергетические рынки и нарушил цепочки поставок. Экономическая стабильность и доверие будут поставлены во главу угла правительства, добавил он и призвал готовиться к сложным решениям.