Британский МИД назвал недопустимым запрет на вещание BBC в Китае

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прокомментировал решение китайских властей запретить вещание телеканала BBC World News в КНР. Он заявил, что подобное ограничение свободы СМИ недопустимо.
Решение Китая запретить BBC World News в КНР представляет собой недопустимое ограничение свобод СМИ, — сказал он.
Он отметил, что в Китае сейчас действуют самые жёсткие ограничения для работы СМИ и Интернета, а последнее решение только ухудшит репутацию Китая в глазах международного сообщества,
Накануне Китайское управление радио и телевидения (NRTA) запретило трансляцию британского общественного телеканала BBC World News на территории КНР. Регулятор считает, что британский канал неверно освещает происходящие в стране события. Он якобы систематически нарушает предъявляемые к телеканалам требования, а также нарушает принцип достоверности и непредвзятости.
4 февраля британский регулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского международного телеканала CGTN в связи с несоответствием требованиям. Согласно британскому законодательству, владелец лицензии должен нести ответственность за выпускаемый продукт и не должен контролироваться политическими структурами. При этом в Ofcom выяснили, что оба правила были нарушены, писал NEWS.ru.