Британский король впервые назначил темнокожую женщину доверенным советником Daily Mail: Карл III впервые в истории Британии назначил темнокожую уроженку Пакистана доверенным советником

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Карл III и королева Камилла

Британский монарх Карл III впервые в истории страны назначил на должность доверенного советника темнокожую женщину, сообщает Daily Mail. По словам источника портала, новым советником станет уроженка Пакистана. Она будет находиться в подчинении у личного секретаря Карла, новозеландца Натана Росса.

Похоже, это сознательная попытка короля выйти за рамки нормальных параметров белых британских мужчин, — считает собеседник издания.

Авторы материала уточняют, что к концу 2022 года около 10% служащих королевской династии составляли представители этнических меньшинств. К 2025 году Карл III поручил увеличить их долю до 14%.

Как сообщило ранее издание The Telegraph, Индия хочет заставить Великобританию «расплатиться» за колониальное прошлое и провести дипломатическую кампанию по возвращению сокровищ, вывезенных во времена империи. Официальные лица в Нью-Дели утверждают, что это станет крупнейшим требованием о репатриации к Британии, в масштабе, который «затмит претензии Греции на мрамор Элгина». Индия хочет вернуть на историческую родину тысячи артефактов, в первую очередь легендарный алмаз «Кохинур», украшающий корону королевы Елизаветы.