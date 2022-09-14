Британский король Карл III выругался из-за испачкавшей его перьевой ручки

Фото: Roger Harris / XinHua / Global Look Press

Король Великобритании Карл III не смог удержать эмоции после того, как перьевая ручка, с помощью которой монарх делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо, протекла, сообщает The Guardian. Король сначала написал не ту дату, а затем пожаловался на ручку, которая испачкала ему руку. После инцидента ручку забрали слуги, а король удалился в другой зал.

Сил нет терпеть эту чертову штуку! — выругался Карл III.

Отмечается, что в Северной Ирландии монарх провел встречи с политиками и религиозными лидерами, а также пообщался с местными жителями.

Обозреватель Politico Мэгги Миллер ранее заявила, что британское Содружество наций может распасться после воцарения Карла III. Она отметила, что король после смерти Елизаветы II получил власть не только над Великобританией и Северной Ирландией, но и стал действующим монархом в четырнадцати независимых государствах, в том числе в Австралии и Канаде. По словам Миллер, Содружество, которое включает в себя 56 государств, существовало во многом благодаря влиянию и авторитету ныне покойной Елизаветы II.

Миллер добавила, что в Австралии появился пост первого министра, который будет руководить процессом перехода страны к республиканской форме правления. Премьер Новой Зеландии Джасинда Арден заявляла, что, скорее всего, государство станет республикой при ее жизни. В Канаде прошлогодний опрос показал, что только 34% респондентов поддержали бы короля Карла III как главу государства.