Британский генерал рассказал, когда Европа откажется от поддержки Украины Генерал Мэйолл: Европа откажется от поддержки Украины, когда снизит потребление газа

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл заявил, что жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины. Такое решение может быть принято после реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%, отметил он в эфире Times Radio.

Генерал считает, что в таком случае у европейцев возникнут сомнения в эффективности антироссийских санкций, вводимых Западом.

Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна, — рассказал Мэйолл.

Генерал добавил, что не верит в возможность прямого военного конфликта между Москвой и НАТО.

Ранее стало известно, что среди американских политиков назревает недовольство тратами на оказание военной помощи Украине. Не исключено, что Вашингтон в скором времени прекратит поддержку Киева, и это может произойти по трём причинам, пишет The Economist. В качестве первой издание называет возможную победу республиканцев на промежуточных выборах в конгресс.