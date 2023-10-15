Футболист отметил день рождения на тайной секс-вечеринке с моделями The Sun: британский футболист устроил в Лондоне тайную секс-вечеринку с моделями

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Футболист английской Премьер-лиги устроил в лондонском отеле тайную секс-вечеринку с моделями в честь дня рождения, сообщает издание The Sun. По данным таблоида, девушкам, которые приехали на мероприятие, предоставили еду, алкоголь и шоферов.

Они забронировали несколько больших номеров. Организаторы поднимали девушек на лифтах одну за другой. В комнатах с девочками было несколько футболистов Премьер-лиги, некоторые вместе лежали в постели, — рассказала одна из девушек.

По информации таблоида, охранники тщательно проверяли приезжавших моделей. У девушек отбирали телефоны, их заставляли подписывать контракт о неразглашении.

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