Британский фрегат проследил за российскими кораблями в Ла-Манше Британский фрегат Portland проследил за российскими кораблями, проходившими через Ла-Манш

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

Согласно сообщению Королевского военно-морского флота, британские ВМС отслеживали проход российских кораблей через Ла-Манш. В коммюнике отмечается, что фрегат Portland был направлен из Плимута для сопровождения ракетного фрегата «Адмирал Касатонов» и танкера поддержки «Академик Пашин».

Британский фрегат наблюдал за передвижением российских кораблей в Бискайском заливе, а затем следовал за ними в проливе Ла-Манш. Командир корабля ВМФ Британии заявил, что такое регулярное сопровождение военных кораблей в территориальных водах королевства и смежных морских районах является обычной практикой.

Ранее сообщалось, что тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России. По словам главы общероссийского Движения поддержки флота Владимира Мальцева, подлодка будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске.

Контр-адмирал, военный эксперт Михаил Чекмасов в прошлом году заявил, что в качестве одного из приоритетов развития ВМФ РФ является создание авианосца. По его словам, соответствующий указ утвердил президент России Владимир Путин еще в 2017 году. Он напомнил, что пока у России есть только один тяжелый авианесущий крейсер — «Адмирал Кузнецов».