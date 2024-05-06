Британский депутат поднял палестинский флаг и прокричал «Аллах акбар!» Британский депутат Али после победы на выборах поднял флаг Палестины

Фото: Zakariya Yahya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Победивший на выборах в городской совет британского города Лидс депутат Мотин Али прокричал «Аллах акбар!» на фоне развернутого позади него флага Палестины, пишет газета The Telegraph. Результаты голосования кандидат от Партии зеленых назвал «победой народа Газы».

Нас не заставят замолчать. Мы поднимем голос Газы. Мы поднимем голос Палестины. Аллах акбар! — сказал политик.

Израиль Али назвал «сторонником превосходства белой расы». Сектор Газа, считает он, является «самым большим концентрационным лагерем, который когда-либо видел мир».

Ранее стало известно, что действующего мэра Лондона Садика Хана вновь переизбрали на пост. Он представляет оппозиционную в Великобритании Лейбористскую партию и займет должность в третий раз. Такое происходит впервые в истории. Как отмечается, никому прежде не удавалось занять пост градоначальника трижды.

До этого сообщалось, что бывший британский премьер Борис Джонсон не смог попасть на избирательный участок, чтобы проголосовать на местных выборах в графстве Оксфордшир. Политик забыл принести необходимую форму удостоверения личности. Примечательно, что данную поправку принимал сам Джонсон, будучи на посту главы правительства в 2022 году.