Британский аналитик заявил о страхе Германии перед Россией Британский военный аналитик Кларк обвинил канцлера ФРГ Шольца в страхе перед Россией

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц действует нерешительно и испытывает страх перед Россией, заявил британский военный аналитик Майкл Кларк в материале Daily Express. Таким образом, он оценил итоги встречи представителей стран НАТО и их союзников на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Кларк отметил, что стороны не смогли договориться о поставках на Украину танков Leopard 2 германского производства во многом из-за позиции Шольца.

Отказ от отправки танков Leopard 2 на Украину равносилен демонстрации того, что Россия способна шантажировать крупную европейскую державу, — заявил Кларк.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что предупреждения российского лидера Владимира Путина о негативных последствиях поставок вооружений Украине напугали президента США Джо Байдена. Поэтому он не хочет передавать Киеву танки Abrams. По его мнению, по этой же причине отказывают ВСУ в танках и власти Германии. По его словам, и США, и Германия располагают достаточным количеством танков как для собственных нужд, так и для помощи Украине.

Ранее в Кремле заявили, что если западные страны решат поставить Украине танки, то последствия такого шага «будут со знаком минус». Принципиально эти поставки ничего не изменят и не помешают России в достижении целей спецоперации, однако добавят проблем для Украины и ее народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.