Британский аналитик назвал «опустошительными» удары России по Украине Меркурис: ударами по Киеву Россия уничтожила две батареи ЗРК Patriot

Фото: МО РФ

Запад шокирован опустошительными ракетными ударами России по стратегическим объектам на Украине, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, это привело к уничтожению по меньшей мере двух установок ЗРК Patriot.

Две крупные атаки, которые были совершены 29 декабря и 2 января, были совершенно опустошительными. <...> Очевидно, что американцы и украинцы, а также их западные союзники шокированы этими ударами. Есть большое количество данных о том, что результатом их стало уничтожение как минимум двух батарей ЗРК Patriot, — сказал Меркурис.

Он отметил, что российские военные сумели поразить большое число стратегических объектов, военной инфраструктуры и оборудования украинцев. В частности, серьезным разрушениям подверглись предприятия под Киевом.

Ранее киевский военный эксперт Алексей Гетьман сообщил, что российская армия нанесла удар по месту разработки новейших ракет для ВСУ. По его словам, Вооруженные силы России добились успеха в ликвидации объекта благодаря разведывательным мероприятиям.

В Минобороны РФ заявляли, что ВС России нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Отмечается, что целями стали аэродромы, арсеналы, места размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.